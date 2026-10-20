Το κοινοβούλιο της Λιβύης ενέκρινε το Tουρκολυβικό μνημόνιο.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε την Τρίτη το τουρκολιβυκό μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών με την Άγκυρα, μεταβάλλοντας τη θέση που είχε υιοθετήσει το 2020. Το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης ανακάλεσε την απόφαση με την οποία είχε κηρύξει άκυρη τη συμφωνία και είχε διακόψει τους πολιτικούς δεσμούς στο πλαίσιο του μποϊκοτάζ.

Την εξέλιξη μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο δύο βουλευτές. Άλλη αναφορά για την απόφαση έκανε λόγο για ομόφωνη έγκριση από τη λιβυκή Βουλή.

Το μνημόνιο είχε υπογραφεί τον Νοέμβριο του 2019 μεταξύ της Τουρκίας και της τότε Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA), με έδρα την Τρίπολη. Η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν το είχε κυρώσει τότε και, έναν χρόνο αργότερα, είχε αποφασίσει να το θεωρήσει άκυρο.

Η αλλαγή της Βεγγάζης για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων εδρεύει στην ανατολική Λιβύη, στην περιοχή της Βεγγάζης που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Το σώμα βρίσκεται επί χρόνια σε πολιτική αντιπαράθεση με τις αρχές της Τρίπολης.

Ο ιστότοπος στρατηγικών αναλύσεων Geopolitical Desk είχε περιγράψει νωρίτερα την εξέλιξη ως «σημαντική πρόοδο στις σχέσεις Τουρκίας – Ανατολικής Λιβύης».

Οι πιέσεις προς τον Σαντάμ Χαφτάρ και οι επαφές Καλίν

Οι αναφορές για την έγκριση συνδέουν τη μεταστροφή της ανατολικής Λιβύης με πολιτικές διεργασίες στη Βεγγάζη και επαφές της Άγκυρας. Η τουρκική κυβέρνηση φέρεται να άσκησε πιέσεις προς τον Σαντάμ Χαφτάρ, γιο του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, με στόχο να επηρεαστεί η νέα ηγεσία του κοινοβουλίου υπέρ της επικύρωσης του μνημονίου του 2019.Σε άλλη περιγραφή των εξελίξεων, οι πιέσεις αυτές χαρακτηρίζονται «ασφυκτικές πιέσεις».

Παράλληλα, ο επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών, MIT, Ιμπραήμ Καλίν, αναμενόταν την Τρίτη στην Τρίπολη για συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας. Οι επαφές του καταγράφονται ενώ η λιβυκή Βουλή προχώρησε στην αναίρεση της προηγούμενης θεσμικής της απόφασης.

Η συγκυρία των ερευνών νότια της Κρήτης

Η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου καταγράφεται ενώ ο αμερικανικός πετρελαϊκός όμιλος Chevron προετοιμάζεται, κατά τις αναφορές, για την έναρξη ερευνών στα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης.Η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων επαναφέρει στο προσκήνιο τη συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης, την οποία το ίδιο κοινοβούλιο είχε απορρίψει το 2020, και σηματοδοτεί αλλαγή στην επίσημη στάση της ανατολικής Λιβύης απέναντι στην Άγκυρα.