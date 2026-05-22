Θυελλώδης απόρριψη της εξεταστικής – Απαιτήθηκαν 151 ψήφοι για τις υποκλοπές
Μετωπική σύγκρουση είχαμε το μεσημέρι στη Βουλή, μετά την απόφαση της κυβέρνησης, να ζητήσει πλειοψηφία 151 ψήφων, για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, επικαλουμένη εθνικούς λόγους.
Η αντιπολίτευση, που υποστήριζε ότι επαρκούν 120 ψήφοι, αποχώρησε από τη συνεδρίαση.
Τελικά, η πρόταση για εξεταστική, απορρίφθηκε.
