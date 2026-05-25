Συνάντηση του ΠτΔ με την πρέσβη της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας Άλισον Ντάνκαν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δέχθηκε την πρέσβη της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας Άλισον Ντάνκαν, η οποία, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 85 ετών από τη Μάχη της Κρήτης, του προσέφερε αναμνηστικό νόμισμα, εκδοθέν από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Αυστραλίας.

Το επετειακό αυτό νόμισμα αποτελεί φόρο τιμής στους ισχυρούς δεσμούς φιλίας και κοινής ιστορικής μνήμης, που σφυρηλατήθηκαν μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας, κατά τη διάρκεια μιας εκ των σημαντικότερων μαχών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

