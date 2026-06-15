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Συνάντηση Γ. Γεραπετρίτη με τον Σαντάμ Χαφτάρ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/06/2026 10:12
Συνάντηση Γ. Γεραπετρίτη με τον Σαντάμ Χαφτάρ
INTIME

Συνάντηση με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, θα έχει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 12:00 το μεσημέρι στο κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ

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