Συνάντηση Γ. Γεραπετρίτη με τον Σαντάμ Χαφτάρ

Συνάντηση με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, θα έχει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 12:00 το μεσημέρι στο κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ