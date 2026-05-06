Συμμαχίες με το τους Άραβες

Από τα Εμιράτα στην Ιορδανία ο Πρωθυπουργός

Στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας -Κύπρου – Ιορδανίας συμμετείχε σήμερα στο Αμάν ο Πρωθυπουργός δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή.

Εν τω μεταξύ οι Τούρκοι συνεχίζοντας τις προκλήσεις δημοσιεύον εικόνες από ένα πύραυλο με μεγάλο βεληνεκές που μπορεί να χτυπήσει μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες.