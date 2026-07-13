Συμεών Κεδίκογλου: Αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ – Πάει στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα»

Την παραίτηση του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Συμεών Κεδίκογλου, επικαλούμενος λόγους συνέπειας, προσωπικής αξιοπρέπειας και πίστης στις αρχές του. Όπως αναφέρει, δεν θεωρεί σωστό να συμμετέχει στις αποφάσεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο έχει αποφασίσει να αποχωρήσει.

Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι συντάσσεται με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, υπενθυμίζοντας ότι είχε ανταποκριθεί στο κάλεσμά του το 2023 στο πλαίσιο της διεύρυνσης του προοδευτικού χώρου.

Εκφράζει την πεποίθηση ότι το νέο εγχείρημα μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας κυβερνώσας προοδευτικής παράταξης και δηλώνει ότι θα καταθέσει την επιστολή παραίτησής του στον πρόεδρο της Βουλής τις επόμενες ημέρες.

Δείτε την ανάρτησή του: