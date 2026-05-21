Προεκλογικός μαραθώνιος – Μήνυμα πολιτικής σταθερότητας
Το δίλημμα των εκλογών, έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, εξαπολύοντας πυρά, κατά της αντιπολίτευσης. Νέα μέλη, που εντάσσονται ή επιστρέφουν στο ΠΑΣΟΚ, ανακοίνωσε σήμερα, η επιτροπή διεύρυνσης του κόμματος. Νέα ανάρτηση είχαμε από τον Αλέξη Τσίπρα, για την συγκέντρωση της ερχόμενης Τρίτης, οπού θα ανακοινώσει το κόμμα του.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις