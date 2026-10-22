Πιερ Μοσκοβισί: Παραιτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Ο σοσιαλιστής πρώην υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Πιερ Μοσκοβισί, υπέβαλε σήμερα την παραίτηση του από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο από τον διορισμό του. Ο εκπρόσωπος της Γαλλίας ενημέρωσε για την απόφασή του αυτή τον προέδρο του ανώτατου όργανου λήψης αποφάσεων του θεσμού, Tony Murphy.

Ο πρώην πρόεδρος του Γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους και την επιθυμία του να διατηρήσει την ελευθερία του λόγου ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών.

«Η συμφιλίωση της οικογενειακής μου ζωής, στην οποία είμαι βαθιά αφοσιωμένος, με τη ζωή στο Λουξεμβούργο είναι πραγματικά πολύ περίπλοκη. (…) Και, στη δύσκολη, έως και τραγική περίοδο που έρχεται, πιστεύω ότι, δεδομένης της εμπειρίας μου, ο ρόλος μου είναι επίσης να συμβάλω στον δημόσιο διάλογο, εδώ, στη Γαλλία» είπε σε συνέντευξή του στο γαλλικό ειδησεογραφικό περιοδικό, Le Point.

Σύμφωνα με το άρθρο 286 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Μοσκοβισί θα μπορέσει να απαλλαχθεί από τα καθήκοντά του, όταν οριστεί ο αντικαταστάτης του.

Εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο την 1η Ιανουαρίου με την προοπτική να εκτίσει εξαετή θητεία.

Σε ηλικία 69 ετών, ο Μοσκοβισί έχει διατελέσει μεταξύ άλλων Ευρωπαίος Επίτροπος, υπουργός, Σοσιαλιστής βουλευτής και πρώτος πρόεδρος του Γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο διάδοχός του θα προταθεί από τη γαλλική κυβέρνηση και έπειτα από διαβούλευση με το Ευρωκοινοβούλιο, θα διοριστεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ένα ανεξάρτητο θεσμικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ.