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Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών

Πρωτοστάτησε για τα γυναικεία δικαιώματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/09/2026 19:49

Έφυγε σήμερα από τη ζωή, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σε ηλικία 103 ετών. Ως σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, είχε καθοριστική συμβολή, στην αναγνώριση βασικών δικαιωμάτων των γυναικών. Ήταν η ιδρύτρια και πρώτη πρόεδρος, της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος.

Μας ενημερώνει η Ευαγγελία Τσικρίκα.

 

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