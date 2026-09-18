Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών

Έφυγε σήμερα από τη ζωή, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σε ηλικία 103 ετών. Ως σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, είχε καθοριστική συμβολή, στην αναγνώριση βασικών δικαιωμάτων των γυναικών. Ήταν η ιδρύτρια και πρώτη πρόεδρος, της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος.

Μας ενημερώνει η Ευαγγελία Τσικρίκα.