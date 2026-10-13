Νίκος Ανδρουλάκης : Στην πρεμιέρα Ασλάνογλου-Μπρέμπου

Από την πολιτική σκακιέρα στην πρεμιέρα της παράστασης “Η συγκάτοικος” ο Νίκος Ανδρουλάκης, χαλάρωσε για λίγο από τις πολιτικές κόντρες.

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν η Μαρίνα Ασλάνογλου και η Γωγώ Μπρέμπου που είχε συμπεριληφθεί στην διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ και είναι πιθανό να είναι υποψήφια στις εκλογές.

Το έργο βασίζεται σε σενάριο της Τζεν Σίλβερμαν, σε σκηνοθεσία Βίκυς Βολιώτη και παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.