Νέο κόμμα Μ. Καρυστιανού – Αποκαλυπτήρια στις 21 Μαΐου
Αλλάζει τελείως το πολιτικό σκηνικό, με την επίσημη ανακοίνωση δυο νέων κομμάτων, τις επόμενες ημέρες. Την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώνει το νέο της κόμμα η Μαρία Καρυστιανού. Την άλλη Τρίτη 26 Μαΐου, ανακοινώνει το δικό του κόμμα, ο Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια ώρα πόλεμος έχει ξεσπάσει στον Σύριζα, μετά την διαγραφή, του Παύλου Πολάκη.
