Νέα Δημοκρατία: Γενέθλια για τα 52 χρόνια ιστορίας

Οι εορτασμοί ξεκινούν στις 18:00 στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ

52 χρόνια παρουσίας στην πολιτική σκηνή της χώρας συμπληρώνει η Νέα Δημοκρατία, σε μια διαδρομή που ξεκινά από τη Μεταπολίτευση και τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Σήμερα η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της, με μια διαφορετική επετειακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, στο Γκάζι.

Η ίδρυση το 1974

Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας ξεκινά στις 4 Οκτωβρίου 1974, λίγους μήνες μετά την πτώση της δικτατορίας και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ίδρυσε τη νέα παράταξη, επιδιώκοντας να δημιουργήσει έναν σύγχρονο πολιτικό φορέα που θα εξέφραζε τη νέα εποχή και θα συνέβαλλε στη σταθεροποίηση της Δημοκρατίας.

Ο Κωσταντίνος Καραμανλής με τον Edward Kennedy το 1975 AP Photo

Η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις πρώτες εκλογές της Μεταπολίτευσης, τον Νοέμβριο του 1974, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο στην πολιτική ζωή της Ελλάδας, με καθοριστικό σημείο την ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.

ΝΔ χωρίς «εθνάρχη»

Μετά τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας πέρασε διαδοχικά στον Γεώργιο Ράλλη και τον Ευάγγελο Αβέρωφ, πριν ακολουθήσει η περίοδος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Η παράταξη επέστρεψε στην κυβέρνηση στις εκλογές του 1989 και του 1990, σε μια περίοδο έντονων πολιτικών εξελίξεων. Η ήττα του 1993 οδήγησε νέα αλλαγή ηγεσίας, με τον Μιλτιάδη Έβερτ να αναλαμβάνει τότε την προεδρία.

Ο Μιλτιάδης Έβερτ INTIME

Το 1997 στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας πέρασε ο (νεότερος) Κώστας Καραμανλής, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο για την παράταξη, με εκλογικές νίκες το 2004 και το 2007.

Ο Κώστας Καραμανλής INTIME

Εποχή Μητσοτάκη μετά τα μνημόνια

Το 2016 ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, με το κόμμα να βρίσκεται τότε στη θέση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, σε μια κρίσιμη χρονικά συγκυρία για τη χώρα, αφού είχαν προηγηθεί τα 3 μνημόνια, τα οποία και υπερψήφισε η ΝΔ.

ΦΩΤΟ- ΙΝΤΙΜΕ

Τρία χρόνια αργότερα, στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, η Νέα Δημοκρατία επικράτησε, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλαμβάνει πρωθυπουργός και να κερδίζει και το 2023, εξασφαλίζοντας νέα κυβερνητική θητεία.

Η γιορτή για τα 52 χρόνια

Με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, η Νέα Δημοκρατία θα παρουσιάσει στα σημερινά της γενέθλια μια ψηφιακή διαδρομή στην ιστορία της, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.

Στον χώρο θα υπάρχουν ψηφιακές αφίσες από προεκλογικές εκστρατείες, ιστορικά πρωτοσέλιδα, φωτογραφικό υλικό και στιγμιότυπα από σημαντικούς σταθμούς της πορείας της παράταξης.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν υλικά από την ιστορία της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, ενώ θα υπάρχουν διαδραστικές και βιωματικές δράσεις για τους επισκέπτες, ενώ αναμένεται και η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μέσα στο εορταστικό κλίμα, αίσθηση προκαλεί η απουσία των τριών πρώην προέδρων του κόμματος από τη σημερινή εκδήλωση.

Η απουσία αυτή δεν περνά απαρατήρητη, καθώς η επέτειος των 52 χρόνων αποτελεί μια ευκαιρία για την παράταξη να συσπειρώσει το παραδοσιακό της κοινό, στρέφοντας το βλέμμα στις κάλπες του 2027.