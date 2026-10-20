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Μετεκλογικές συνεργασίες: Ανοιγο-κλείνουν πόρτες

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΖΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/10/2026 20:59

Πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί και το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών.

Ο Πρωθυπουργός είπε σήμερα ότι μόνο η ΝΔ ενδιαφέρεται για την επόμενη μέρα της χώρας, ενώ μετά τη δήλωση του κυρίου Καράογλου για συνεργασία της ΝΔ με τα  κόμματα  της δεξιάς τα νερά τάραξε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Η πρώην υπουργός είπε πως αν η ΝΔ δεν πάρει 25%  και χάσει το μπόνους, ο πρωθυπουργός θα αναλάβει τις ευθύνες του.

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