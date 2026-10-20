Μετεκλογικές συνεργασίες: Ανοιγο-κλείνουν πόρτες

Πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί και το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών.

Ο Πρωθυπουργός είπε σήμερα ότι μόνο η ΝΔ ενδιαφέρεται για την επόμενη μέρα της χώρας, ενώ μετά τη δήλωση του κυρίου Καράογλου για συνεργασία της ΝΔ με τα κόμματα της δεξιάς τα νερά τάραξε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Η πρώην υπουργός είπε πως αν η ΝΔ δεν πάρει 25% και χάσει το μπόνους, ο πρωθυπουργός θα αναλάβει τις ευθύνες του.