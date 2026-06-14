Μεγάλη δημοσκόπηση του Alpha αύριο και μεθαύριο στο Κεντρικό Δελτίο

Αύριο Δευτέρα και την Τρίτη θα μεταδοθεί στο Κεντρικό δελτίο Ειδήσεων η μεγάλη δημοσκόπηση του ALPHA και της ALCO.

Οι πολίτες αξιολογούν την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση και τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού.

Απαντούν στο τί θα ψήφιζαν αν είχαμε σήμερα εκλογές, στο πως κρίνουν την οικονομική τους κατάσταση και στο αν θα πάνε φέτος το καλοκαίρι περισσότερες ή λιγότερες ημέρες διακοπές.

Μαζί με τον Αντώνη Σρόιτερ στο στούντιο του κεντρικού δελτίου ο διευθύνων σύμβουλος της ALCO Κώστας Παναγόπουλος.