«Μάχη» στην Κεντροαριστερά – Δημοσκοπικά μηνύματα και κόντρες

Μαίνεται η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, για τα πρωτεία στην Κεντροαριστερά.

Από τη Νίκαια, ο κύριος Τσίπρας, είπε ότι το κόμμα του έγινε μέσα σε δυο 24ωρα αξιωματική αντιπολίτευση και άρα μπορεί να έρθει πρώτο, όταν γίνουν οι εκλογές.

Το ΠΑΣΟΚ, εκτιμά ότι τα ποσοστά του κόμματος Τσίπρα, θα υποχωρήσουν στην πορεία..