Μαραθώνια προεκλογική περίοδος

Σε εκλογική τροχιά κινούνται πλέον Κυβέρνηση και κόμματα με πρώτο τον Πρωθυπουργό να έχει ριχτεί στη μάχη της γειτονιάς περιοδεύοντας στη Νέα Σμύρνη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Κυβέρνηση για τις αλλαγές στον νόμο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Την ίδια ώρα αντιδράσεις προκαλούν και όσα είπε για την οικονομία και τους φόρους ο Αλέξης Τσίπρας στον Alpha.