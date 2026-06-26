Μαραθώνια προεκλογική περίοδος
Σε εκλογική τροχιά κινούνται πλέον Κυβέρνηση και κόμματα με πρώτο τον Πρωθυπουργό να έχει ριχτεί στη μάχη της γειτονιάς περιοδεύοντας στη Νέα Σμύρνη.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Κυβέρνηση για τις αλλαγές στον νόμο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Την ίδια ώρα αντιδράσεις προκαλούν και όσα είπε για την οικονομία και τους φόρους ο Αλέξης Τσίπρας στον Alpha.
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