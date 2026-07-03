Καταδίκη υψηλόβαθμων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών και οκτώ μηνών με αναστολή, καταδικάστηκαν σήμερα πρώην Προέδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και κορυφαίο στέλεχος του Οργανισμού γιατί δεν έστειλαν στον εισαγγελέα το πόρισμα της ελέγκτριας Παρασκευής Τυχεροπούλου για παράνομες πληρωμές επιδοτήσεων.
Ο εισαγγελέας είχε εισηγηθεί να μην ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής καθώς και την επιβολή εγγύησης 100.000 ευρώ.
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