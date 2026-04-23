Η ερώτηση του Alpha στην Κοβέσι – Έστειλε μηνύματα η Ευρωπαία εισαγγελέας

“Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι συνώνυμο διαφθοράς, νεποτισμού και πελατειακών σχέσεων” τόνισε σήμερα η Ευρωπαία εισαγγελέας. Η κυρία Κοβέσι απάντησε και στην ερώτηση του Alpha ότι κάποια κυβερνητικά στελέχη χαρακτήρισαν γελοία τη δικογραφία που εστάλη στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τάχθηκε επίσης υπερ της ανανέωσης της θητείας των δυο Ελλήνων Ευρωπαίων εισαγγελέων.