Ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία- Ο Εμ. Μακρόν στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» στον Πειραιά

Τη διαβεβαίωση, ότι η Γαλλία θα σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας αν χρειαστεί, έδωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν κατά την υπογραφή της Ελληνογαλλικής συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας.

“Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής που προβλέπεται στη συμφωνία είναι αδιαπραγμάτευτη και το λέω προς όλους τους εν δυνάμει αντιπάλους” τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, που επισκέφθηκε το πρωί τη φρεγάτα «Κίμων» μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό.