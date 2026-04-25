Ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία- Ο Εμ. Μακρόν στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» στον Πειραιά
Τη διαβεβαίωση, ότι η Γαλλία θα σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας αν χρειαστεί, έδωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν κατά την υπογραφή της Ελληνογαλλικής συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας.
“Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής που προβλέπεται στη συμφωνία είναι αδιαπραγμάτευτη και το λέω προς όλους τους εν δυνάμει αντιπάλους” τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, που επισκέφθηκε το πρωί τη φρεγάτα «Κίμων» μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό.
