Ελληνική διπλωματική επίθεση- Ενημερώθηκε η ΕΕ για την Τουρκία
Το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας έθεσε στους ευρωπαίους ομολόγους του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ με διάβημα προς την Άγκυρα η Αθήνα απορρίπτει τις αποφάσεις της Τουρκίας για τα παράνομα θαλάσσια πάρκα.
Την ίδια ώρα ο Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε εργοστάσιο κατασκευής drones στην Ξάνθη, αλλά και οχυρωματικά έργα προστασίας.
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