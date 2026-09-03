Ελληνική διπλωματική επίθεση- Ενημερώθηκε η ΕΕ για την Τουρκία

Το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας έθεσε στους ευρωπαίους ομολόγους του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ με διάβημα προς την Άγκυρα η Αθήνα απορρίπτει τις αποφάσεις της Τουρκίας για τα παράνομα θαλάσσια πάρκα.

Την ίδια ώρα ο Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε εργοστάσιο κατασκευής drones στην Ξάνθη, αλλά και οχυρωματικά έργα προστασίας.