Δικογραφίες για Λιβανό- Αραμπατζή -Κυβερνητικό «όχι» σε προανακριτική

Όχι λέει τελικά η Κυβέρνηση στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους δυο πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή καθώς, όπως υποστήριξε, ο κύριος Μαρινάκης δεν υπάρχουν στοιχεία, ούτε καν ενδείξεις.

Εν τω μεταξύ μετά το ΠΑΣΟΚ, κοινό αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους δυο πρώην Υπουργούς κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.