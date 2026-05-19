Δίκες- εξπρές για βουλευτές – Δυσαρέσκεια Ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Έντονη δυσαρέσκεια εξέφρασε σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για την τροπολογία που φέρνει η κυβέρνηση, επισπεύδοντας τον χρόνο έρευνας σε υποθέσεις που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Η κυρία Κοβέσι θεωρεί ότι τα χρονικά περιθώρια για έρευνες έτσι, γίνονται ασφυκτικά.
Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Δαμιανός.
