Αβραμόπουλος κατά Βελγικών Αρχών
Με οργή και βαριές εκφράσεις αντέδρασε σήμερα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, στις κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, από τις Βελγικές αρχές.
“Δεν απολογούμαι σε κανέναν κερατά”, είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής.
Η κυβέρνηση πάντως, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, παίρνει αποστάσεις και δεν συμφωνεί με τη σκληρή γλώσσα του κ. Αβραμόπουλου.
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