Αβραμόπουλος κατά Βελγικών Αρχών

Με οργή και βαριές εκφράσεις αντέδρασε σήμερα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, στις κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, από τις Βελγικές αρχές.

“Δεν απολογούμαι σε κανέναν κερατά”, είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής.

Η κυβέρνηση πάντως, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, παίρνει αποστάσεις και δεν συμφωνεί με τη σκληρή γλώσσα του κ. Αβραμόπουλου.