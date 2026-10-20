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Αντιπαράθεση Ανδρουλάκη- Τσίπρα

Χαρακώματα στην Κεντροαριστερά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/10/2026 21:08

Αγριεύει η κόντρα Ανδρουλάκη -Τσίπρα στον απόηχο των δημοσκοπήσεων. “Ο κύριος Τσίπρας είναι  ο Τσίπρας και δεν αλλάζει” δήλωσε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Από τη Μαγνησία, ο Προέδρος της ΕΛΑΣ, είχε αφήσει υπαινιγμούς για τον κύριο Ανδρουλάκη, κάνοντας λόγο “για παροχολογία χωρίς πρόβλεψη για αντίστοιχα έσοδα” και αποσιώπηση της ανάγκης αναδιανομής του πλούτου στη χώρα.

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