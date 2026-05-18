Αλέξης Τσίπρας: «Τώρα είναι η ώρα»

Με μία ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε την ημερομηνία της ίδρυσης του νέου κόμματος, την 26/5.

Η ανάρτηση αναφέρει «ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα» και έρχεται σε συνέχεια των δύο προηγούμενων που είχε κάνει. Παράλληλα εμφανίζεται μία φωτό από στάδιο με τις πλάτες δύο παιδιών που παρακολουθούν και στις ποδοσφαιρικές τους φανέλες υπάρχουν οι αριθμοί 26 και 5.