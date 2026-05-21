21/05/2026 11:14
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση σημείωσαν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών
Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα, με τους επενδυτές να παραμένουν επιφυλακτικοί αναμένοντας περαιτέρω εξελίξεις αναφορικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,2% στις 618,79 μονάδες στις 10:01 ώρα Ελλάδας, αφού χθες έκλεισε με άνοδο 1,5%.

Η διπλωματία του Ιράν επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη το βράδυ πως έλαβε και «εξετάζει» την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, μέσω Πακιστάν, η κυβέρνηση του οποίου έχει αναλάβει, μαζί με άλλες, μεσολαβητικό ρόλο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται «στο όριο»—της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύρραξης.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

