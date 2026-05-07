Ζ.Ν. Μπαρό: «Εκτός συζήτησης» η άρση «ούτε της παραμικρής κύρωσης» όσο το Ορμούζ παραμένει αποκλεισμένο

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, απέρριψε σήμερα το ενδεχόμενο να αρθεί «ούτε η παραμικρή κύρωση» που έχει επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα στο Ιράν, όσο παραμένουν αποκλεισμένα τα στενά του Ορμούζ.

«Το Ιράν ή σε κάθε περίπτωση το ιρανικό καθεστώς ζητάει κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε αντάλλαγμα για κινήσεις που θα κάνει σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά του το οποίο πρέπει να πλαισιωθεί (…), να αποφασισθούν άρσεις κυρώσεων».

«Όμως είναι εκτός συζήτησης να καταστεί δυνατή η άρση ούτε καν της παραμικρής κύρωσης όσο στενά όπως αυτά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο γαλλικό ραδιοσταθμό RTL.

Ο ίδιος τόνισε ότι τα στενά είναι «κοινό αγαθό της ανθρωπότητας».

«Δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να αποκλείονται ούτε να επιβάλλονται σ’ αυτά διόδια ούτε να αποτελούν αντικείμενο εκβιασμού», υπογράμμισε.

Ο υπουργός επανέλαβε εξάλλου ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη πολιτική λύση στην Εγγύς και τη Μέση Ανατολή «όσο το ιρανικό καθεστώς δεν δέχεται μείζονες παραχωρήσεις, με ριζική αλλαγή στάσης που θα επιτρέψει στο Ιράν να ζήσει με τρόπο ειρηνικό στο περιφερειακό περιβάλλον του».

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ