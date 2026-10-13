Βρετανία: Οι αφγανικές αρχές ανέστειλαν τις ραδιοφωνικές εκπομπές του BBC σε όλο το Αφγανιστάν
Σε πλήρη αναστολή των ραδιοφωνικών εκπομπών του BBC προχώρησαν οι αρχές του Αφγανιστάν, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας.
Το δίκτυο βρίσκεται ήδη σε διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Πληροφοριών και Πολιτισμού των Ταλιμπάν με στόχο την εξομάλυνση των σχέσεων και την άρση της απαγόρευσης.
Ενώ η βρετανική πλευρά τονίζει την ανάγκη των πολιτών για πρόσβαση σε ανεξάρτητες πηγές ειδήσεων, η αφγανική πλευρά εμμένει στην προσωρινή διακοπή της δραστηριότητας του σταθμού, επικαλούμενη παραβιάσεις της εθνικής πολιτικής μέσων ενημέρωσης, χωρίς ωστόσο να τις κατονομάζει.
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