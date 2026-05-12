Βρετανία-Γαλλία: Σύνοδος Υπουργών Άμυνας στο Λονδίνο για τα Στενά του Ορμούζ

Με τη διεθνή ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ενεργειακή αποσταθεροποίηση να εντείνεται καθημερινά, Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν σήμερα στο Λονδίνο διεθνή τηλεδιάσκεψη υπουργών ‘Αμυνας με αντικείμενο τον συντονισμό μιας πολυεθνούς αποστολής για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Στη σύνοδο συμμετέχουν εκπρόσωποι 40 χώρων και πλέον, σε μία προσπάθεια διαμόρφωσης κοινού πλαισίου δράσης για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Η πρωτοβουλία Λονδίνου και Παρισιού δεν είναι η πρώτη. Εντάσσεται στην έντονη διπλωματική και στρατιωτική κινητοποίηση που παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι επιθέσεις και η αστάθεια στην περιοχή έχουν οδηγήσει σε σοβαρές διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές, αυξάνοντας το κόστος ασφάλισης των πλοίων και προκαλώντας ανησυχίες για νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Σύμφωνα με βρετανικές κυβερνητικές πηγές, ο σχεδιασμός αφορά μία «αυστηρά αμυντική» πολυεθνή αποστολή, με στόχο την προστασία εμπορικών πλοίων, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ναυτιλιακών εταιρειών και, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκών στην περιοχή.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη μετακινήσει στην ευρύτερη περιοχή το αντιτορπιλικό HMS Dragon, ενώ η Γαλλία έχει αναπτύξει το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, υπογραμμίζοντας την πρόθεση των δύο ευρωπαϊκών δυνάμεων να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην επιχείρηση αποκατάστασης της ασφάλειας στη θαλάσσια οδό, σημειώνουν βρετανοί αναλυτές.

Ωστόσο, η πρωτοβουλία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, καθώς η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ανοιχτά κατά της ανάπτυξης ξένων πολεμικών πλοίων στην περιοχή, επιμένοντας ότι η ασφάλεια στα Στενά αποτελεί ευθύνη των παράκτιων κρατών.

Αναλυτές στο Λονδίνο εκτιμούν ότι, πέραν της στρατιωτικής διάστασης, η σημερινή σύνοδος αποτελεί και μία πολιτική προσπάθεια των ευρωπαϊκών δυνάμεων να εμφανιστούν ως αυτόνομος παράγοντας σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, σε μία περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή παραμένουν εξαιρετικά εύθραυστες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ