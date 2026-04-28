Βρετανία: Απόψε το βράδυ ο βασιλιάς Κάρολος θα απευθυνθεί στο αμερικανικό Κογκρέσο

Ο βασιλιάς Κάρολος θα απευθυνθεί σήμερα στο αμερικανικό Κογκρέσο και θα μεταφέρει ένα μήνυμα ενότητας μεταξύ της Ουάσινγκτον και του Λονδίνου, προωθώντας την “ειδική σχέση” των δύο σε μια περίοδο έντασης στις διμερείς σχέσεις εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα πραγματοποιούν επίσημη τετραήμερη επίσκεψη στις ΗΠΑ στη σκιά της ρήξης στη σχέση του προέδρου Τραμπ με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, με στόχο να υπογραμμίσουν τους στενούς δεσμούς που σφυρηλατήθηκαν μεταξύ της Βρετανίας και της πρώην αποικίας της κατά τα 250 χρόνια από την ανεξαρτητοποίησή της.

Η ομιλία του βασιλιά στο Κογκρέσο αναμένεται να ξεκινήσει στις 22:00 ώρα Ελλάδος. Αυτή θα είναι μόλις η δεύτερη φορά που Βρετανός μονάρχης εκφωνεί ομιλία στο αμερικανικό Κογκρέσο μετά τη μητέρα του Καρόλου, τη βασίλισσα Ελισάβετ II, η οποία το 1991 είχε απευθυνθεί και στα δύο σώματα της Βουλής.

Η ομιλία αυτή είναι η σημαντικότερη πτυχή της επίσημης επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου και θα την ακολουθήσει επίσημο δείπνο απόψε το βράδυ.

Αναμένεται να διαρκέσει περίπου 20 λεπτά, σύμφωνα με πηγή των Ανακτόρων, και να περιλαμβάνει αναφορές στο ΝΑΤΟ, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Παρότι έχει γραφτεί έπειτα από διαβούλευση με τη βρετανική κυβέρνηση, μεγάλο μέρος της διατύπωσης και του ύφους ανήκει στον ίδιο τον Κάρολο, επισήμανε η πηγή.

Το βασικό της μήνυμα θα είναι επικεντρωμένο στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και οι δύο χώρες και σε αυτήν θα τονίζεται ότι οι δύο χώρες μπορούν να προωθήσουν την παγκόσμια ασφάλεια και ευημερία υπερασπιζόμενες τις κοινές τους αξίες.

Παρά τις σποραδικές διαφωνίες τους, ο βασιλιάς θα πει: “Ξανά και ξανά οι δύο χώρες μας έβρισκαν πάντα τρόπους να ενώσουν τις δυνάμεις τους” και θα χαρακτηρίσει τη συνεργασία τους “μια από τις μεγαλύτερες συμμαχίες στην ανθρώπινη ιστορία”, είπε η πηγή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θαυμαστής της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, έχει συχνά χαρακτηρίσει “σπουδαίο άνδρα” τον Κάρολο, αλλά έχει ωστόσο συγκρουστεί με την κυβέρνηση του Στάρμερ.

Ο Στάρμερ ευελπιστεί η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου να ενισχύσει την υπερατλαντική σχέση, η οποία έχει πληγεί τους τελευταίους μήνες.

Η επίσκεψη, η οποία έχει προγραμματιστεί πριν από καιρό, πραγματοποιείται στον απόηχο της έντασης στις διμερείς σχέσεις με αφορμή τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο στο Ιράν μετά την κριτική που άσκησε ο Τραμπ στο Λονδίνο επειδή αρνήθηκε να στηρίξει τον πόλεμο.

Παρότι ο Τραμπ έχει χαλαρώσει την αρνητική του κριτική προς τη Βρετανία τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την αντίδρασή της στον πόλεμο στο Ιράν, ένα εσωτερικό email του Πενταγώνου αναφέρεται στο ενδεχόμενο επανεξέτασης της θέσης των ΗΠΑ σχετικά με την κυριαρχία της Βρετανίας στα Νησιά Φόκλαντ ως τιμωρία για την έλλειψη υποστήριξης, δημιουργώντας για άλλη μια φορά ένταση στις διμερείς τους σχέσεις.

Η επίσκεψη ξεκίνησε χθες Δευτέρα όταν το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας συναντήθηκε με τον Τραμπ και την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ για τσάι σε μια κατ’ ιδίαν συνάντηση στον Λευκό Οίκο. Ακολούθησε πάρτι στον κήπο της κατοικίας του Βρετανού πρεσβευτή, όπου το βασιλικό ζεύγος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με επικεφαλής από τον χώρο των μέσων ενημέρωσης, με κοσμικούς της Ουάσινγκτον και με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Στη συνέχεια, το βασιλικό ζεύγος θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου θα τιμήσει τα θύματα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ενόψει της 25ης επετείου, ενώ η βασίλισσα Καμίλα θα παραστεί σε εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη δημιουργία του φανταστικού χαρακτήρα Γουίνι το Αρκουδάκι, πρωταγωνιστή των ομότιτλων παιδικών βιβλίων.

Η επίσκεψη στις ΗΠΑ θα ολοκληρωθεί στη Βιρτζίνια όπου ο βασιλιάς Κάρολος θα συναντηθεί με πρόσωπα που ασχολούνται με έργα για την προστασία της φύσης, σε μια αναφορά στον 50ετή ακτιβισμό του για το περιβάλλον.

ΠΗΓΗ-ΑΠΕ