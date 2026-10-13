Βολιβία: 10 νεκροί και 4 τραυματίες από πτώση βαν σε γκρεμό

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν όταν επιβατικό βαν έπεσε σε γκρεμό σε ορεινή περιοχή της δυτικής Βολιβίας.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες σε ορεινό δρόμο κοντά στην πόλη Ιρουπάνα, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας, Λα Πας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι περισσότεροι από τους επιβαίνοντες στο όχημα ήταν μεταλλωρύχοι, σύμφωνα με πληροφορίες. Οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Τον απολογισμό του δυστυχήματος ανακοίνωσε ο αστυνομικός διευθυντής της Λα Πας, Ρικάρδο Τεράσας.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβώσουν τα αίτια του τροχαίου και να διαπιστώσουν τι οδήγησε στην πτώση του οχήματος.

Περίπου 1.400 νεκροί κάθε χρόνο στους δρόμους

Το δυστύχημα έρχεται να προστεθεί στον βαρύ ετήσιο απολογισμό των τροχαίων στη Βολιβία. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, περίπου 1.400 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στους δρόμους.

Τα τροχαία δυστυχήματα στη χώρα αποδίδονται συνήθως στην απερίσκεπτη οδήγηση και σε μηχανικές βλάβες, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.