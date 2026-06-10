Βίαια επεισόδια στη διάρκεια διαδήλωσης κατά των μεταναστών στο Μπέλφαστ, μετά την επίθεση ενός Σουδανού εναντίον άνδρα

Εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν χθες, Τρίτη, το απόγευμα στους δρόμους του Μπέλφαστ για να διαμαρτυρηθούν κατά των μεταναστών, αφού η αστυνομία συνέλαβε έναν Σουδανό για επίθεση με μαχαίρι από την οποία τραυματίστηκε σοβαρά ένας άνδρας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επίθεση, που σημειώθηκε στο βόρειο Μπέλφαστ τη Δευτέρα το βράδυ, «αποκρουστική». Βίντεο της επίθεσης έχει αναπαραχθεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επίθεση σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Βρετανία μετά τον θάνατο ενός φοιτητή τον οποίο συνέλαβε η αστυνομία και του πέρασε χειροπέδες, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στο έδαφος και έφερε τραύματα από μαχαίρι, αφού ένας σιχ, ο οποίος και τον είχε μαχαιρώσει, τον κατηγόρησε ψευδώς για ρατσιστική επίθεση.

Εξάλλου στη Βρετανία έχουν πραγματοποιηθεί πολλές διαδηλώσεις κατά των μεταναστών, με τα βρετανικά λαϊκιστικά κόμματα να καταγγέλλουν τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία, όπως καταγγέλλουν, επέτρεψε σε επικίνδυνους ανθρώπους να εισέλθουν στη χώρα.

Εμπρησμοί και σπασμένα τζάμια

Νέοι με καλυμμένα τα πρόσωπα συγκεντρώθηκαν σε διάφορα σημεία του Μπέλφαστ, με την αστυνομία να αναπτύσσει σε απάντηση θωρακισμένα οχήματα. Διαδηλωτές πυρπόλησαν κάποια οχήματα, μεταξύ των οποίων ένα λεωφορείο, στο ανατολικό Μπέλφαστ.

Το BBC μετέδωσε ότι ένα πλήθος 100 ανδρών κλωτσούσε πόρτες και έσπασε τα παράθυρα σπιτιών σε έναν δρόμο του ανατολικού Μπέλφαστ. Το Sky News έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από σπίτια στις φλόγες, με αποτέλεσμα ένοικοι να αναγκαστούν να απομακρυνθούν από μια πολυκατοικία στο κέντρο του Μπέλφαστ.

«Περίπου στις 19:30 (τοπική ώρα, 21:30 ώρα Ελλάδας) άρχισαν να βάζουν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων» και στη συνέχεια «έριξαν βόμβες μολότοφ», εξήγησε ένας κάτοικος στο AFP. «Ξαφνικά υπήρχε καπνός στο κτίριο και οι πυροσβέστες μας είπαν να βγούμε», πρόσθεσε.

«Είναι λίγο τρομοκρατικό», σχολίασε μια άλλη κάτοικος.

Περίπου στις 23:00 τοπική ώρα η διαδήλωση και οι ταραχές έμοιαζαν να φτάνουν στο τέλος τους λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης.

«Ομάδες μασκοφόρων ανδρών που βάζουν φωτιά σε σπίτια όπου ζουν οικογένειες δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αποτρόπαια πράξη δειλίας», καταδίκασε η πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας Μισέλ Ο’Νιλ.

«Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις επιθέσεις που διαπράχθηκαν απόψε», πρόσθεσε στο X, ζητώντας για άλλη μια φορά να επικρατήσει ηρεμία.

«Κατανοώ ότι η απόπειρα δολοφονίας χθες το βράδυ (σ.σ. τη Δευτέρα) προκαλεί στους ανθρώπους μια σειρά από συναισθήματα, από φόβο μέχρι θυμό», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας της Βόρειας Ιρλανδίας Ράιαν Χέντερσον, ο οποίος χαρακτήρισε τις χθεσινές ταραχές «κρίσιμο περιστατικό».

Προσωπικότητες της ακροδεξιάς στη Βρετανία, κυρίως ο Τόμι Ρόμπινσον, είχαν καλέσει νωρίτερα χθες σε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα μέσω των social media. Είχαν μάλιστα την υποστήριξη του επικεφαλής του Χ Ίλον Μασκ, ο οποίος εκτίμησε σε ανάρτησή του ότι «μόνο με επαναλαμβανόμενες και δυνατές διαδηλώσεις θα υπάρξει αλλαγή».

Εμφάνιση του δράστη ενώπιον δικαστηρίου

Το θύμα της επίθεσης της Δευτέρας, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στα μάτια του και το πρόσωπό του, σύμφωνα με τον Χέντερσον, ο οποίος πρόσθεσε ότι στο σημείο του συμβάντος εντοπίστηκε ένα μαχαίρι κουζίνας.

Βίντεο δείχνει πολίτες να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον δράστη προτού επέμβει η αστυνομία, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι η επέμβαση του κοινού έσωσε τη ζωή του άνδρα.

Ο ύποπτος δράστης είναι ένας 30χρονος Σουδανός εναντίον του οποίου απαγγέλθηκαν χθες κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και απειλές για φόνο.

Αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου του Μπέλφαστ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ζούσε στην περιοχή και είχε λάβει άδεια παραμονής στη Βρετανία τον Σεπτέμβριο του 2023. Έφτασε στο Μπέλφαστ τον Φεβρουάριο από το Δουβλίνο.

Διαδηλώσεις κατά των μεταναστών

Βίαιες διαδηλώσεις κατά των μεταναστών έχουν συγκλονίσει τα τελευταία δύο χρόνια τη Βόρεια Ιρλανδία, κυρίως το καλοκαίρι του 2024 και τον Ιούνιο του 2025.

Η επίθεση στο Μπέλφαστ σημειώθηκε μια εβδομάδα έπειτα από μια βίαιη διαδήλωση στο Σαουθάμπτον για τον «ρατσιστικό», όπως κατήγγελλαν οι διαδηλωτές, τρόπο με τον οποίο η τοπική αστυνομία χειρίστηκε τη δολοφονία, τον Δεκέμβριο, ενός λευκού φοιτητή, του Χένρι Νόβακ, από έναν νεαρό σιχ άνδρα.

Στη διαδήλωση αυτή είχαν πάρει μέρος προσωπικότητες της άκρας δεξιάς, ανάμεσά τους και ο Ρόμπινσον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ