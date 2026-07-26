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Βερολίνο: Σεσημασμένος ισλαμιστής ο ύποπτος για την επίθεση με αυτοκίνητο σε εκδήλωση του Pride

ΔΙΕΘΝΗ
26/07/2026 20:12

Γνωστός στις αρχές ως ισλαμιστής ήταν ο 21χρονος Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος αναζητείται από χθες το βράδυ ως ύποπτος για την επίθεση σε εκδήλωση για την αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ Ημέρα της Οδού Christopher, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 14 άτομα να τραυματιστούν, όταν αυτοκίνητο έπεσε επάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος. Η επίθεση ταξινομείται πλέον ως «τρομοκρατία ή πολιτικά βίαιο έγκλημα εθνικής σημασίας».

Μας ενημερώνει η ανταποκρίτρια της τηλεόρασης του ALPHA στη Γερμανία, Φαίη Καραβίτη.

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