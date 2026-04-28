Τρεις νεκροί σε επίθεση ουκρανικών drones στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

«Τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», έγραψε στο Telegram διευκρινίζοντας ότι άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίσθηκαν

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν ένα όχημα στον οικισμό Βοζνεσένοβκα, σκοτώνοντας έναν άνδρα, και ένα όχημα στον οικισμό Μπομπράβα, όπου έχασαν τη ζωή τους ένας άνδρας και μια γυναίκα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Από την αρχή της επίθεσής της στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο 2022, η Ρωσία βομβαρδίζει τακτικά το σύνολο της ουκρανικής επικράτειας και κυρίως τις υποδομές της.

Σε απάντηση, το Κίεβο πλήττει στόχους στη Ρωσία, διαβεβαιώνοντας ότι στοχοθετεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά και ενεργειακές ώστε να μειώσει τη δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί την πολεμική προσπάθειά της.

Μια πυρκαγιά ξέσπασε έτσι σήμερα σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Τουάπσε, στη νότια Ρωσία, έπειτα από πτώση συντριμμιών ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους που στοχοθέτησε την εγκατάσταση αυτή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη απομάκρυνση κατοίκων στην Τουάπσε εξαιτίας της πυρκαγιάς που έχει εκδηλωθεί στο διυλιστήριο, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βενιαμίν Κοντράτιεφ.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ