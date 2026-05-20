Το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει το προξενείο του στην Κωνσταντινούπολη, ένα από τα πρώτα που είχε ιδρύσει στον κόσμο και το οποίο λειτουργεί από το 1949, ανέφερε σήμερα μια ισραηλινή πηγή μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Άγκυρα θα παραμείνει ανοιχτή, όμως χωρίς ισραηλινό διπλωματικό προσωπικό, το οποίο αποσύρθηκε ταυτόχρονα με εκείνο του προξενείου, λίγο μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η πρεσβεία και το προξενείο, που βρίσκεται στην επιχειρηματική συνοικία της Κωνσταντινούπολης, λειτουργούν μόνο με τους Τούρκους υπαλλήλους τους.

«Το θέμα είναι υπό συζήτηση, δεν έχει ληφθεί απόφαση», είπε η πηγή που επικαλέστηκε τα σχέδια κατεδάφισης του κτιρίου που στεγάζει το προξενείο, στο πλαίσιο αντισεισμικών μέτρων. «Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αυτοί οι άδειοι χώροι, που μας ανήκουν, μας κοστίζουν ακριβά», πρόσθεσε.

Στις 7 Απριλίου, κοντά στο κτίριο σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών, για την οποία δεν ανέλαβε κανείς την ευθύνη. Ένας από τους δράστες σκοτώθηκε και δύο αστυνομικοί φρουροί τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι αρχές κατηγόρησαν «μια τρομοκρατική οργάνωση που εργαλειοποιεί τη θρησκεία», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Κανείς Ισραηλινός διπλωμάτης «δεν βρίσκεται επί του παρόντος σε τουρκικό έδαφος», και οι πρεσβείες του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή εκκενώθηκαν, όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και σε άλλες χώρες, «για λόγους ασφαλείας», μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, υπενθύμισε η πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πολλαπλασίασε τις επιθετικές δηλώσεις εναντίον του Ισραήλ και του πρωθυπουργού του, του Μπενιαμίν Νετανιάχουν, τον οποίο συχνά αποκαλεί «ναζί» και «γενοκτόνο».

Η Τουρκία εκπροσωπείται στο Ισραήλ από έναν επιτετραμμένο, αφού συνταξιοδοτήθηκε ο τελευταίος εν ενεργεία πρέσβης.

Η εβραϊκή κοινότητα της Τουρκίας αριθμεί σήμερα περίπου 15.000 μέλη. Τη δεκαετία του 1950 ήταν περίπου 55.000.

Η Τουρκία ήταν η πρώτη μουσουλμανική χώρα που αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ, το 1949. Οι δύο χώρες αποκατέστησαν τις διπλωματικές σχέσεις τους το 2016, έπειτα από έξι χρόνια ρήξης, λόγω της πολύνεκρης ισραηλινής επίθεσης στο τουρκικό πλοίο «Μαβί Μαρμαρά», που συμμετείχε σε έναν «στολίσκο για τη Γάζα».

Ένας νέος στολίσκος που είχε αποπλεύσει από την Τουρκία, ο τρίτος από το 2023, αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα από τον ισραηλινό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ