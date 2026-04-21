Το Ιράν βλέπει στις ενέργειες των ΗΠΑ «εμπόδιο» στη συνέχιση των συνομιλιών

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί διατύπωσε χθες Δευτέρα νέες επικρίσεις και κατηγορίες εναντίον των ΗΠΑ, χωρίς να αποκλείσει ρητώς τη συμμετοχή της Τεχεράνης σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων.

«Οι προκλήσεις, η απειλητική ρητορική και οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα οι επιθέσεις εναντίον ιρανικών εμπορικών πλοίων, εγείρουν μεγάλο εμπόδιο στη συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας», τόνισε ο κ. Αραγτσί τηλεφωνικά στον πακιστανό υπουργό Εξωτερικών, τον Μουχάμαντ Ισάκ Νταρ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Το Ιράν θα ζυγίσει προσεκτικά τις συνθήκες και κατόπιν θα αποφασίσει ποιος είναι ο δρόμος που θα πάρει», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δήλωνε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών στην Τεχεράνη πως η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα διεξαγάγει νέες συνομιλίες με την Ουάσιγκτον και ότι δεν έχει προγραμματιστεί επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Κυριακή, μερικά 24ωρα προτού λήξει η κατάπαυση του πυρός δυο εβδομάδων, πως θα στείλει αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες. Μέλη της ετοιμάζονται να αναχωρήσουν «σύντομα», σύμφωνα με πηγή του Γερμανικού Πρακτορείου στην Ουάσιγκτον.

Ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων στην πακιστανική πρωτεύουσα ήταν άκαρπος.

Το Ιράν έτοιμο να ρίξει «νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης» αν ξαναρχίσει ο πόλεμος

Το Ιράν είναι έτοιμο να ρίξει «νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης» αν ξαναρχίσει ο πόλεμος που εξαπέλυσαν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου, προειδοποίησε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δυο ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς της κατάπαυσης του πυρός δυο εβδομάδων που συμφωνήθηκε ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

«Δεν θα αποδεχτούμε να διαπραγματευόμαστε υπό απειλή και, κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων εβδομάδων, ετοιμαστήκαμε να αποκαλύψουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης», ανέφερε ο κ. Γαλιμπάφ μέσω X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ