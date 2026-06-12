Ταϊλάνδη: Πέθανε στα 47 της χρόνια η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιγιάμπα

Η πριγκίπισσα της Ταϊλάνδης Μπατζρακιτιγιάμπα Μαχιντόλ, το μεγαλύτερο από τα παιδιά του βασιλιά Μάχα Βατζιραλονγκόρν, πέθανε σε ηλικία 47 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα το παλάτι, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια σε κωματώδη κατάσταση, μετά το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που είχε υποστεί τον Δεκέμβριο του 2022.

“Η κατάστασή της επιδεινωνόταν σταθερά” λόγω εντερικής λοίμωξης μέχρι που «έφυγε ειρηνικά από τη ζωή» το βράδυ της Πέμπτης, ανέφερε η βασιλική οικογένεια σε ανακοίνωσή της.

Η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο Μεγάλο Παλάτι στην Μπανγκόκ και η κηδεία της θα τελεστεί «με τις υψηλότερες τιμές, σύμφωνα με τη βασιλική παράδοση», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ