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Στον Τομ Κρουζ το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς του AFI

ΔΙΕΘΝΗ
22/10/2026 09:55
Στον Τομ Κρουζ το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς του AFI
AP Photo/Ahn Young-joon

Ο Τομ Κρουζ (Tom Cruise) θα τιμηθεί με το 52ο Βραβείο Συνολικής Προσφοράς (Life Achievement Award) από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (AFI), σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος.

Η τελετή απονομής για τον 64χρονο καταξιωμένο ηθοποιό και παραγωγό θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Απριλίου 2027 στο εμβληματικό Dolby Theatre του Λος Άντζελες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος θεσμός, ο οποίος ξεκίνησε το 1973, αποτελεί την ύψιστη διάκριση του AFI. Απονέμεται ετησίως σε δημιουργούς που με την καλλιτεχνική τους πορεία έχουν διαμορφώσει και εξελίξει την ιστορία του σινεμά, αφήνοντας μια διαχρονική κληρονομιά.

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