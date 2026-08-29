SpaceX: Νέα δοκιμή για το Starship

Η SpaceX ολοκλήρωσε την εντυπωσιακή δοκιμή στις εγκαταστάσεις της στο Τέξας ενόψει της Πτήσης 14 του Starship, με τον Έλον Μασκ να αποκαλεί τον ενισχυτή το ισχυρότερο κινούμενο αντικείμενο που έχουν κατασκευάσει ποτέ οι άνθρωποι.

Ο Booster 21 είχε προηγουμένως περάσει τις κρυογενικές δοκιμές αντοχής, ενώ το ανώτερο στάδιο Ship 41 ολοκλήρωσε τις δοκιμές των κινητήρων του λίγες ημέρες νωρίτερα, και η ταχεία επιστροφή στον πύργο προώθησε τις προετοιμασίες για τη σύλληψη από τους βραχίονες «chopsticks». Παράλληλα, η SpaceX ανακοίνωσε το έργο Starbase Louisiana ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων τη μεγαλύτερη κεφαλαιακή επένδυση στην ιστορία της πολιτείας, που θα περιλαμβάνει ένα αυτάρκες διαστημοδρόμιο με εκτοξεύσεις από το 2029 και προβλεπόμενες χιλιάδες θέσεις εργασίας.