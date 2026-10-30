Σήμερα η ύψωση της ελληνικής σημαίας στην φρεγάτα FDI “Νέαρχος”

Σήμερα το μεσημέρι, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στη δεύτερη φρεγάτα FDI (Belharra), «Νέαρχος», σηματοδοτώντας την ένταξή της στο Πολεμικό Ναυτικό. Η τελετή θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της Naval Group στο Λοριάν της Γαλλίας, με την παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, καθώς και της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.

Πριν από την έναρξη της τελετής, ο κ. Δένδιας θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν (Catherine Vautrin).

Ο «Νέαρχος» αποτελεί το δεύτερο υπερσύγχρονο σκάφος αυτού του τύπου που ενισχύει τον ελληνικό στόλο, μετά την επιχειρησιακή ενσωμάτωση της πρώτης φρεγάτας «Κίμων». Το εξοπλιστικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί εντός του έτους με την παραλαβή της τρίτης φρεγάτας «Φορμίων», ενώ θα ακολουθήσει η τέταρτη κατά σειρά FDI, «Θεμιστοκλής».

Στο περιθώριο της διμερούς συνάντησης στο επίκεντρο θα βρεθούν θέματα αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας, θέματα περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.

Πιο αναλυτικά, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών, στην συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στον συντονισμό των δύο πλευρών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας.