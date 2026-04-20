Σεισμός 7,5 βαθμών στην Ιαπωνία
Ειδοποίηση για τσουνάμι έως και 3 μέτρων
Σφοδρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών, σύμφωνα με την αναθεωρημένη αποτίμηση, έπληξε την βόρεια Ιαπωνία, ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκδίδοντας ταυτόχρονα και ειδοποίηση για τσουνάμι τα κύματα του οποίου μπορεί να φθάσουν τα 3 μέτρα.
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 16.53 τοπική ώρα στον Ειρηνικό, ανοικτά της επαρχίας Ιγουάτε.
Η δόνηση ήταν τόσο σφοδρή που συγκλόνισε τα ψηλά κτίρια μέχρι το Τόκιο, σε απόσταση εκαντοντάδων χιλιομέτρων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
