Σεισμός 7,5 βαθμών στην Ιαπωνία

Ειδοποίηση για τσουνάμι έως και 3 μέτρων

Σφοδρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών, σύμφωνα με την αναθεωρημένη αποτίμηση, έπληξε την βόρεια Ιαπωνία, ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκδίδοντας ταυτόχρονα και ειδοποίηση για τσουνάμι τα κύματα του οποίου μπορεί να φθάσουν τα 3 μέτρα.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 16.53 τοπική ώρα στον Ειρηνικό, ανοικτά της επαρχίας Ιγουάτε.

Η δόνηση ήταν τόσο σφοδρή που συγκλόνισε τα ψηλά κτίρια μέχρι το Τόκιο, σε απόσταση εκαντοντάδων χιλιομέτρων.

