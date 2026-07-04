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Σε συναγερμό Ισπανία Πορτογαλία και Γαλλία – Μεγάλες φωτιές και ακραίες θερμοκρασίες

ΔΙΕΘΝΗ
04/07/2026 20:43

Μετά τον καύσωνα η Ευρώπη ταλαιπωρείται από τις πυρκαγιές. Στα προάστια

της Μασσαλίας στη Γαλλία ο κόσμος τρέχει να σωθεί από την πύρινη λαίλαπα που κατακαίει τα πάντα.

Μεγάλα πύρινα μέτωπα έχουμε σε Ισπανία και Πορτογαλία. Στους 40 βαθμούς έφτασε το θερμόμετρο στη Φιλαδέλφεια και το Λας Βέγκας των Ηνωμένων Πολιτείων.

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