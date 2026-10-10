Σαουδική Αραβία: Πύραυλος έπληξε το αεροδρόμιο του Ριάντ
Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης πραγματοποίησαν επίθεση με πύραυλο κατά του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, δήλωσε στο AFP πληροφορημένη διπλωματική πηγή, αφού αυτόπτες μάρτυρες, ανέφεραν προηγουμένως έκρηξη και την εκκένωση του αεροδρομίου.
«Οι Χούθι επιτίθενται κατά μη στρατιωτικών στόχων. Το αεροδρόμιο του Ριάντ είναι μη στρατιωτικός στόχος», δήλωσε η διπλωματική πηγή διευκρινίζοντας ότι πύραυλος έπληξε το αεροδρόμιο «περί τις 15.00».
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