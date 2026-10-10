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Σαουδική Αραβία: Πύραυλος έπληξε το αεροδρόμιο του Ριάντ

ΔΙΕΘΝΗ
10/10/2026 17:58
Σαουδική Αραβία: Πύραυλος έπληξε το αεροδρόμιο του Ριάντ
AP Photo/Hussein Malla

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης πραγματοποίησαν επίθεση με πύραυλο κατά του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, δήλωσε στο AFP πληροφορημένη διπλωματική πηγή, αφού αυτόπτες μάρτυρες, ανέφεραν προηγουμένως έκρηξη και την εκκένωση του αεροδρομίου.

«Οι Χούθι επιτίθενται κατά μη στρατιωτικών στόχων. Το αεροδρόμιο του Ριάντ είναι μη στρατιωτικός στόχος», δήλωσε η διπλωματική πηγή διευκρινίζοντας ότι πύραυλος έπληξε το αεροδρόμιο «περί τις 15.00».

 

 

 

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