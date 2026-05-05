Ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στην ουκρανική περιφέρεια Πολτάβα- Τέσσερις νεκροί

Ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύκτας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους και 31 τραυματίσθηκαν στην κεντρική ουκρανική περιφέρεια της Πολτάβα, ενώ προκλήθηκε διακοπή στην παροχή αερίου σε χιλιάδες καταναλωτές, ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης.

Απ’ ευθείας πλήγματα και πτώση συντριμμιών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που καταρρίφθηκαν, αναφέρθηκαν σε δύο τοποθεσίες της περιφέρειας Πολτάβα, δήλωσε μέσω του Telegram, ο Βιτάλιι Ντιακίβνιτς.

Μια βιομηχανική επιχείρηση υπέστη ζημιές, πρόσθεσε, ενώ η παροχή αερίου διακόπηκε σε σχεδόν 3.500 καταναλωτές. Σιδηροδρομική υποδομή υπέστη επίσης ζημιές.

Στο μεταξύ, η Ουκρανία επεδίωξε να επιτεθεί σήμερα σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή της ρωσικής πόλης Κιρίσι στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, δήλωσε ο κυβερνήτης Αλεξάντρ Ντροζντένκο.

«Ο κύριος στόχος του εχθρού ήταν το διυλιστήριο (Kirishinefteorgsintez)», δήλωσε ο Ντροζντένκο προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα από την επίθεση.

Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και οι επιχειρήσεις κατάσβεσης έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, δήλωσε.

Σύμφωνα με πηγές στη βιομηχανία, το διυλιστήριο Kirishinefteorgsintez, ένα από τα μεγαλύτερα στη χώρα, επεξεργάσθηκε το 2024 17,5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους πετρελαίου (350.000 βαρέλια την ημέρα), που ισοδυναμεί με το 6,6% του συνολικού όγκου προϊόντων διύλισης της Ρωσίας.

Το διυλιστήριο παρήγαγε 2 εκατομμύρια τόνους βενζίνη, 7,1 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, 6,1 εκατομμύρια τόνους πετρέλαιο καύσης και 600.000 τόνους πίσσα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας πάνω από ρωσικές περιφέρειες 289 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ