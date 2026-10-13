Ριάντ: 18 νεκροί και 300 τραυματίες σε επιθέσεις στο αεροδρόμιο

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν σε τέσσερις επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ την τελευταία εβδομάδα, χωρίς να έχουν προηγηθεί δημόσιες προειδοποιήσεις.

Η διακοπή των ειδοποιήσεων από το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της Σαουδικής Αραβίας προκαλεί ερωτήματα για την προστασία των πολιτών και των κρίσιμων υποδομών, σύμφωνα με πληροφορίες.

Χωρίς προειδοποιήσεις παρά τις επιθέσεις

Το σύστημα ειδοποιήσεων της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε σε λειτουργία τον Μάιο και ενημερώνει τους πολίτες μέσω κινητών τηλεφώνων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, η τελευταία δημόσια προειδοποίηση πριν από τις πρόσφατες επιθέσεις είχε εκδοθεί στις 29 Σεπτεμβρίου για την επαρχία Νατζράν.

Παρά τη διακοπή των ειδοποιήσεων, η χώρα είχε δεχθεί περίπου δώδεκα επιθέσεις μέσα στον ίδιο μήνα, σύμφωνα με δύο δυτικούς αξιωματούχους.

Δύο αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι σαουδαραβικές αρχές είχαν δεχθεί ερωτήματα από δυτική συμμαχική χώρα για τη διακοπή των προειδοποιήσεων. Η απάντηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν ότι οι ειδοποιήσεις προκαλούσαν αναστάτωση, καθώς πολίτες διαμαρτύρονταν ότι ξυπνούσαν μέσα στη νύχτα. Η κυβέρνηση δεν σχολίασε τον ισχυρισμό.

Χθες, η Πολιτική Προστασία εξέδωσε ξανά προειδοποιήσεις για πιθανούς κινδύνους στο Ριάντ και σε πόλεις του νότου.

Δυσκολία στην προστασία των υποδομών

Η έκταση της Σαουδικής Αραβίας και ο μεγάλος αριθμός κρίσιμων εγκαταστάσεων δυσκολεύουν την πλήρη προστασία τους από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο Σαουδάραβας αναλυτής Άλι Σιχάμπι επισήμανε ότι αεροδρόμια, αγωγοί και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις απαιτούν μεγάλους πόρους αεράμυνας. Όπως ανέφερε, τα διαθέσιμα συστήματα αναχαίτισης και οι συστοιχίες Patriot δεν επαρκούν για την ταυτόχρονη κάλυψη όλων των στόχων.

Την ίδια ώρα, δυτικές πρεσβείες φέρονται να ενημέρωναν εσωτερικά το προσωπικό τους για πιθανές πυραυλικές επιθέσεις. Ωστόσο, δεν υπήρξε αντίστοιχη προειδοποίηση πριν από την επίθεση του Σαββάτου, τη φονικότερη της εβδομάδας.

Μήνυμα κανονικότητας παρά την απειλή

Παρά τις επιθέσεις, το Ριάντ φιλοξένησε χθες διεθνές ενεργειακό συνέδριο, αν και σημαντικοί παράγοντες της πετρελαϊκής βιομηχανίας ακύρωσαν τη συμμετοχή τους.

Ο υπουργός Ενέργειας, πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν, επιχείρησε να δείξει ότι τα οικονομικά σχέδια της χώρας συνεχίζονται, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι κίνδυνοι παραμένουν.

Την Κυριακή, η κρατική τηλεόραση έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την επίθεση του Σαββάτου. Στα πλάνα, επιβάτες περιμένουν να επιβιβαστούν ή κοιτούν τα κινητά τους, μέχρι τη στιγμή που μια ισχυρή λάμψη από έκρηξη πυραύλου διακόπτει τη σκηνή της καθημερινότητας.