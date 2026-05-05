Πρώτη Σύνοδος Αρμενίας- ΕΕ σήμερα στο Γερεβάν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αρμενία, θα πραγματοποιήσουν σήμερα την πρώτη τους σύνοδο, καταδεικνύοντας την επιθυμία των Ευρωπαίων να βοηθήσουν αυτή τη χώρα του Καύκασου να απομακρυνθεί από τη Ρωσία, τον ιστορικό της σύμμαχο.

«Η ΕΕ και η Αρμενία δεν ήταν ποτέ στο παρελθόν τόσο κοντά», δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του και ο οποίος εκτίμησε ότι η σύνοδος αυτή αποτελεί «κρίσιμο βήμα το οποίο συμβολίζει τον σταδιακό επαναπροσανατολισμό της Αρμενίας προς τη Δύση».

Την ΕΕ θα εκπροσωπήσουν στη σύνοδο αυτή που θα διεξαχθεί στο Γερεβάν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Θα αποτελέσει «κρίσιμη ευκαιρία να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι διμερείς σχέσεις, κυρίως στους τομείς της συνδεσιμότητας, της ενέργειας, των μεταφορών και της ψηφιακής συνεργασίας», εκτίμησε η ΕΕ.

Οι ηγέτες «θα συζητήσουν επίσης τις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή – περιλαμβανομένης της Ουκρανίας-και τις επιπτώσεις της εν εξελίξει κρίσης στη Μέση Ανατολή», υπογράμμισε το μπλοκ.

Παράλληλα θα υπογραφούν πολλές συμφωνίες με στόχο την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης Αρμενίας- ΕΕ σε διάφορους τομείς, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η ασφάλεια και η οικονομική υποστήριξη.

Η ΕΕ επιθυμεί εξάλλου να βοηθήσει την Αρμενία να αντισταθεί καλύτερα στις κρίσεις και να καταπολεμήσει την παραπληροφόρηση, την ώρα που στη χώρα αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι βουλευτικές εκλογές μέσα σε έναν μήνα.

Η Αρμενία από την πλευρά της αναμένει επίσης προόδους στο θέμα της χαλάρωσης των όρων για την έκδοση βίζας για τους πολίτες της που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην ΕΕ.

Υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ;

Περαιτέρω ένδειξη της ευρωπαϊκής υποστήριξης προς την Αρμενία είναι η επίσημη επίσκεψη που πραγματοποιεί στη χώρα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έτυχε θερμής υποδοχής κατά την άφιξή του την Κυριακή.

Ο Μακρόν θα συμμετάσχει σήμερα μαζί με τον Αρμένιο πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν στη δεύτερη συνάντηση του «Διαλόγου του Γερεβάν», ενός φόρουμ αφιερωμένου σε πολλαπλά θέματα, από την ανθεκτικότητα της δημοκρατίας έως τις περιφερειακές διασυνδέσεις μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτισε χθες, Δευτέρα, την επιλογή της Αρμενίας «να στραφεί στην Ευρώπη».

Το Γερεβάν φιλοξένησε εξάλλου χθες την 8η Σύνοδο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, μια συνάντηση που πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο με δεκάδες ηγέτες από όλη την Ευρώπη, με εξαίρεση τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Στο πλαίσιο αυτής της επίδειξης υποστήριξης βρίσκεται το ζήτημα ενός πιθανού μελλοντικού αιτήματος της Αρμενίας να ενταχθεί στην ΕΕ, ένα θέμα στο οποίο οι αρχές της χώρας προχωρούν με μεγάλη προσοχή. Πέρυσι η Αρμενία υιοθέτησε νόμο με τον οποίο δηλώνει επίσημα την πρόθεσή της να υποβάλει αίτημα ένταξης στην ΕΕ.

Ωστόσο, το Γερεβάν δεν έχει ακόμη κάνει το βήμα, ενώ η Μόσχα έχει προειδοποιήσει ότι θα ήταν «αδύνατο» για τη χώρα να ενταχθεί στην ΕΕ, δεδομένων των πολύ στενών δεσμών της με τη ρωσική οικονομία.

Μακροχρόνιος σύμμαχος της Ρωσίας, ιδίως για λόγους ασφαλείας, η Αρμενία φιλοξενεί ρωσική στρατιωτική βάση και παραμένει μέλος οικονομικών συμμαχιών και συμμαχιών ασφαλείας στις οποίες κυριαρχεί η Μόσχα.

Ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν ψυχρανθεί, με το Γερεβάν να αμφισβητεί την αξιοπιστία του παραδοσιακού συμμάχου του, ο οποίος δεν κατάφερε να το βοηθήσει κατά τη διάρκεια του πολέμου του 2023 με το Αζερμπαϊτζάν.

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν υπέγραψαν συμφωνία στην Ουάσινγκτον τον Αύγουστο, υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο τον τερματισμό της δεκαετιών εδαφικής διαμάχης μεταξύ τους.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ