LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Happy Day στον Alpha

Happy Day στον Alpha

07:45
ALPHA NEWS

Πρωθυπουργός Ιαπωνίας: Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει «τεράστιες επιπτώσεις» στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού

ΔΙΕΘΝΗ
04/05/2026 09:10
Πρωθυπουργός Ιαπωνίας: Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει «τεράστιες επιπτώσεις» στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού
AP Photo/Eugene Hoshiko

Οι δυσκολίες ως προς τον εφοδιασμό με πετρέλαιο λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, εξαιτίας του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, έχουν «τεράστιες επιπτώσεις» στην περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού, τόνισε σήμερα η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, η Σανάε Τακαΐτσι, που εκφράστηκε κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής της στην Αυστραλία.

Έπειτα από συνάντηση που είχε στην πρωτεύουσα της χώρας με τον αυστραλό ομόλογό της Άντονι Αλμπανέζι, η κ. Τακαΐτσι σημείωσε πως οι κυβερνήσεις των δυο χωρών θα αντιδράσουν με «αίσθημα επείγοντος» για να εγγυηθούν τον ενεργειακό εφοδιασμό τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης