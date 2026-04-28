Πυροβολισμοί στην Ουάσιγκτον- Για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ ο δράστης

Αμίλητος εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο, ο δράστης της ένοπλης επίθεσης, στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Με βάση τις κατηγορίες, κινδυνεύει με ισόβια κάθειρξη. Την ίδια ώρα, ο Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια, αντέδρασαν με οργή στο σχόλιο του παρουσιαστή του ABC, Τζίμι Κίμελ, ότι “η Πρώτη Κυρία, λάμπει σαν μέλλουσα χήρα”.

Τώρα, ζητούν την απόλυσή του από το δίκτυο..