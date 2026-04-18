«Παιχνίδια» με τα στενά του Ορμούζ
Στη Μέση Ανατολή όλα κρέμονται σε μια κλωστή. Οι προσδοκίες για πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ δεν κράτησαν πολύ. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τους περιορισμούς στο πέρασμα ως απάντηση στον συνεχιζόμενο αμερικανικό αποκλεισμό. Πλοία που επιχείρησαν να περάσουν δέχτηκαν πυρά από τους Φρουρούς της Επανάστασης.
Την ίδια ώρα ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία και απειλεί την εκεχειρία.
