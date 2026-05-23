Οζγκιούρ Οζέλ: «Δεν θα επιτρέψουμε να κυβερνηθεί το CHP από διορισμένους επιτρόπους»

Σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, μιλώντας χθες στη δεύτερη κατά σειρά συγκέντρωση έξω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα, έπειτα από τη δικαστική απόφαση που τον καθαίρεσε από την ηγεσία του CHP.

Ο Οζέλ, χαρακτήρισε τις εξελίξεις πολιτική απόπειρα παρέμβασης στο κόμμα, δήλωσε ότι το CHP δεν πρόκειται να αποδεχθεί «διορισμένες λύσεις» και έστειλε μήνυμα πολιτικής αντεπίθεσης, ζητώντας τόσο εσωκομματικό συνέδριο όσο και εθνικές εκλογές.

«Κόμμα του λαού»

Ανεβάζοντας τους τόνους από το βήμα της συγκέντρωσης με τίτλο «Στηρίζουμε το Κόμμα μας, τη Βούλησή μας», ο Οζέλ παρουσίασε την υπόθεση όχι ως εσωκομματική κρίση, αλλά ως ζήτημα δημοκρατίας και λαϊκής βούλησης, επιμένοντας ότι το CHP δεν θα δεχθεί εξωτερικές παρεμβάσεις στη λειτουργία του.

«Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα είναι το κόμμα του έθνους. Οι διορισμένοι επίτροποι δεν μπορούν να κυβερνήσουν αυτό το κόμμα. Δεν θα επιτρέψουμε το κόμμα μας να κυβερνηθεί από παρακλάδια του ΑΚΡ».

Παράλληλα, χαρακτήρισε τις τρέχουσες εξελίξεις ως προάγγελο πολιτικής αλλαγής, λέγοντας ότι «αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι οι ωδίνες του τοκετού της αυριανής κυβέρνησης» και πρόσθεσε: «Θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες, θα πονέσουμε, αλλά θα αντέξουμε. Μετά από 100 χρόνια θα γίνουμε ξανά η ελπίδα αυτού του λαού και θα τον σώσουμε».

«Υπόθεση του λαού»

Ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας επιχείρησε να δώσει ευρύτερη πολιτική διάσταση στην κρίση, λέγοντας ότι το κόμμα του βρίσκεται στο στόχαστρο επειδή κερδίζει εκλογές και αμφισβητεί το υπάρχον πολιτικό σύστημα.

«Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε τις εκλογές, ότι επιλέγουμε τον υποψήφιο που μπορεί να νικήσει και ότι αμφισβητούμε το κατεστημένο. Γι’ αυτό το θέμα δεν είναι υπόθεση του CHP. Είναι υπόθεση του έθνους, του λαού», επέμεινε.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρίσκονται τόσο ο Εκρέμ Ιμάμογλου όσο και στελέχη που, όπως είπε, «θα κυβερνήσουν την Τουρκία στο μέλλον».

«Στόχευσαν τον υποψήφιό μας για την προεδρία Εκρέμ Ιμάμογλου και τα στελέχη που θα κυβερνήσουν την Τουρκία στο μέλλον. Περίμεναν να εγκαταλείψουμε. Δεν αφήσαμε ποτέ κανέναν πίσω και δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω ούτε στο μέλλον».

Συνέδριο, κάλπες, κινητοποιήσεις

Σε μία από τις πιο ηχηρές παρεμβάσεις της ομιλίας του, ο Οζέλ απέρριψε κάθε ενδεχόμενο συμβιβασμού, ζητώντας επίσπευση των εσωκομματικών διαδικασιών, καθώς και προσφυγή σε εθνικές κάλπες.

«Δεν κάνω καμία υποχώρηση. Θέλουμε συνέδριο το συντομότερο δυνατόν, θέλουμε κάλπες. Το κόμμα του Ατατούρκ θα πάει μπροστά στην κάλπη των αντιπροσώπων και αυτός ο λαός θα πάει μπροστά στην κάλπη των εκλογών. Για αυτά τα δύο, αν χρειαστεί, είμαι έτοιμος να δώσω και τη ζωή μου», είπε χαρακτηριστικά, καλώντας στη συνέχεια τους πολίτες να παραμείνουν ενεργοί στις κινητοποιήσεις, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πιο δυναμικών μορφών πίεσης.

«Αν χρειαστεί μποϊκοτάζ, αν χρειαστεί απεργία, αν χρειαστεί αντίσταση μέχρι τέλους», είπε.

Επίθεση στον πρόεδρο

Κλείνοντας την ομιλία του έξω από τα κεντρικά γραφεία του CHP, ο Οζέλ εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να αφήσει την αντιπολίτευση «χωρίς ηγέτη, χωρίς κόμμα και χωρίς επιλογή».

«Μην υποτιμάτε αυτόν τον λαό. Μην λέτε ότι είναι μόνος και αδύναμος. Έρχεται η μέρα που τα πιόνια γίνονται βασιλιάδες και εκείνοι που εμπιστεύονται τη δύναμή τους βρίσκονται σε θέση ματ».

Ολοκληρώνοντας, ο Οζέλ απηύθυνε κάλεσμα ενότητας προς τους συγκεντρωμένους, λέγοντας: «Όλη μου η ελπίδα είναι σε εσάς. Θα τα καταφέρουμε. Όσοι πιστεύουν, όσοι έχουν δίκιο και όσοι αγωνίζονται, θα νικήσουν».

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ